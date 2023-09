Viaggio attraverso l'evoluzione umana, 170 antropologi a Torino

Sarà un viaggio attraverso l'evoluzione e la diversità umana quello del XXV congresso nazionale dell'Associazione Antropologica Italiana, "Essere/i umani", organizzato dal 6 all'8 settembre dal Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi (Dbios) dell'Università di Torino, in via Accademia Albertina 13. I lavori, che vertono su tematiche di antropologia biologica, saranno aperti dalla direttrice del Dbios, Consolata Siniscalco (Università di Torino), dal presidente dell'Associazione Antropologica Italiana, Luca Sineo (Università di Palermo) e dal presidente del comitato organizzativo del congresso, Ivan Norscia (Università di Torino). Al centro del dibattito l'evoluzione e la diversità umana e dei primati non umani, analizzate su molteplici livelli di indagine, dalle molecole all'organismo.

Al congresso partecipano oltre 170 studiosi da tutta Italia.

Saranno presenti due importanti relatori internazionali: il 6 settembre il paleoantropologo Ian Tattersall, autore di pubblicazioni e libri sull'evoluzione umana, tra i più letti, per molti anni curatore della divisione di Antropologia dell'American Museum of Natural History di New York e l'8 settembre l'archeologo Francesco d'Errico, direttore di ricerca al Cnrs dell'Università di Bordeaux e all'Università di Bergen (Centre for Early Sapiens Behaviour), tra i più citati al mondo nel settore e noto per gli studi sull'evoluzione della cognizione umana e del simbolismo. Parteciperà anche il direttore del Museo Egizio, Christian Greco.

L'organizzazione del congresso, che ha il patrocinio della Regione Piemonte, è a cura dell'Università di Torino e del Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistem, con il contributo, dell'Associazione Primatologi Italiani (Api) e della Struttura Universitaria di Igiene e Scienze Motorie (Suiismi) - Centro Servizi (Unito).



