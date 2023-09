Regala cuccioli di cane a un amico che li vende, multato

Le Guardie Zoofile di Alessandria hanno sequestrato a Tortona tre cuccioli meticci di cane, messi in vendita prima del compimento dei 60 giorni. Lo fa sapere - con una nota - Cristina Destro, coordinatrice provinciale dell'associazione Oipa (organizzazione internazionale protezione animali).

I tre cani erano stati regalati dal proprietario, di Voghera (Pavia), a un amico alessandrino. Quest'ultimo ha pubblicato sui social l'annuncio per cederli, al quale ha risposto una ragazza.

Quando si è presentata per il ritiro, però, la giovane ha scoperto che l'animale era troppo piccolo, elemento confermato anche dal veterinario secondo il quale il cucciolo non aveva più di 25 giorni. E' scattata quindi la segnalazione, le guardie zoofile sono arrivate nella cascina del venditore a Tortona e hanno trovato i cuccioli in un fienile in condizioni fatiscente.

"Noto in città per problemi psichiatrici - precisa Destro al telefono - ci ha accolto e minacciato con un forcone. Abbiamo avvisato i carabinieri e non lo abbiamo sanzionato per evitare guai peggiori, anche perché l'importante era recuperare i piccoli". Nei guai, invece, è finito il proprietario della madre dei cani: per lui è scattata la sanzione dell'Oipa di Voghera.

Rifiutati dalla madre dopo un tentativo di riavvicinamento, i cuccioli sono stati trasferiti nel canile Enpa di Voghera. Da metà settembre, trascorsi 2 mesi, saranno adottabili.



