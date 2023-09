Quirico, uscire da logica dell'emergenza e sensazionalismo

"Vedere così tante persone in piazza a Vercelli per manifestare la propria solidarietà ai familiari delle cinque vittime della strage di Brandizzo e per chiedere più diritti e tutele sul lavoro è sicuramente un fatto positivo. Occorre però uscire dalla logica dell'emergenza e del sensazionalismo. La salute e la sicurezza sul lavoro devono essere una priorità ogni giorno, sul lavoro, in strada, a scuola". Lo afferma il direttore di Sicurezza e Lavoro, Massimiliano Quirico. "Ci sono ogni anno in Italia migliaia di morti e infortunati sul lavoro silenziosi, che non fanno notizia. Mi auguro anche che l'ennesima strage sul lavoro rinnovi l'attenzione quotidiana sull'incolumità di lavoratori e lavoratrici e la renda quotidiana. E speriamo che vengano accertate le responsabilità e sia fatta rapidamente giustizia, per offrire un minimo conforto a chi ha perso i propri cari, ma anche per dare un segnale forte a imprese e istituzioni, affinché rivedano le procedure e incrementino le tutele per lavoratori e lavoratrici, in particolare per quanto riguarda appalti e subappalti, e si possano così evitare altri lutti".

Alla tragedia di Brandizzo ha dedicato una vignetta dal titolo 'Il buco nero delle responsabilità' il cartoonist di Sicurezza e Lavoro, Tiziano Riverso.



