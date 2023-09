Pep Guardiola a Cuneo, incontrerà migliaia di studenti

L'allenatore del Manchester City Pep Guardiola sarà a Cuneo lunedì 9 ottobre per un incontro con migliaia di studenti delle scuole superiori organizzato dalla Fondazione Crc nell'ambito del ciclo di incontri 'Dialoghi sul talento'.

L'appuntamento al Palazzetto dello Sport, è in collaborazione con Fondazione Vialli e Mauro per la ricerca e lo sport Onlus e Fondazione Guardiola e con il supporto del Festival Collisioni. Prosegue il ciclo di grandi eventi promossi dalla Fondazione Crc: tra i protagonisti negli scorsi anni Kerry Kennedy (figlia di Bob) nel 2018, l'astronauta Paolo Nespoli nel 2019 e Andrea Bocelli nel 2022.

La partecipazione sarà aperta al pubblico gratuitamente, con iscrizioni dal sito www.fondazionecrc.it a partire dal 20 settembre.

L'incontro, che sarà moderato da Alberto Brandi, condirettore Sport di TgCom24, avrà come temi il gioco di squadra, il talento e il valore dello sport come strumento di crescita personale e di inclusione sociale.

"Sono davvero felice - commenta Guardiola - di poter offrire il mio contributo per questa iniziativa, collaborando con Fondazione Crc su invito della Fondazione Vialli e Mauro.

L'attenzione al talento e l'importanza del gioco di squadra hanno contraddistinto tanti momenti della mia carriera sportiva: due requisiti fondamentali per costruire un percorso vincente non solo nello sport, ma anche nella vita di tutti i giorni".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA