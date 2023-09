Musica, dal 16 settembre l'8a edizione del Festival Perosi

Parte il 16 settembre la 8a edizione della rassegna musicale 'Perosi Festival', dedicata al compositore Lorenzo, nato a Tortona nel 1872, e organizzata da Diocesi e Comune con il sostegno delle Fondazioni CR Tortona, Alessandria, Torino e il patrocinio Provincia di Alessandria e Pontificio Istituto di Musica Sacra. media partner le radio Vaticana e Classica.

Primo concerto in Cattedrale ad Alessandria con il direttore d'orchestra tortonese Andrea Albertini accompagnato dall'ensemble 'Le Muse' e dal coro Erato di Novara. Tra gli appuntamenti di spicco, il Concerto dell'Anniversario, il 15 ottobre, con l'esecuzione in prima assoluta della 'Messa della Redenzione' scritta nel 1933, Anno Santo istituito da Papa Pio XI. Sarà benedetta una targa in ricordo dei 150 anni dalla nascita del Maestro.

"Da tortonese - sottolinea Corrado Bonadeo, consigliere della Fondazione Crt. a nome anche del presidente Fabrizio Palenzona, anche lui tortonese - sono particolarmente felice che il nostro ente appoggi questa iniziativa meritevole".



