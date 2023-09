'Miss Reginetta d'Italia' incorona 17enne torinese

E' una studentessa 17enne di Torino, Giulia Daniela Soponariu, la vincitrice del concorso 'Miss Reginetta d'Italia 2023' organizzato dalla New Meta Event.

E' stata incoronata a Riccione, scelta tra 80 finaliste, madrina Manuela Arcuri; seconda classificata Francesca Maddalena Guazzaretti, ventenne bresciana, terza Nadia Martynova, quindicenne di Rimini, quarta Jasmine Luca, sedicenne di Pordenone, quinta Alessia Dall'Osto, diciottenne di Pian Camuno (Brescia).

La nuova Miss Reginetta d'Italia è alta 1,86, ha capelli biondi e occhi scuri, studia psicologia al Liceo di Scienze Umane; le sue grandi passioni sono la moda e il cinema. "E' un'emozione fortissima, non me l'aspettavo - ha commentato Giulia Daniela Soponariu - è stata una sorpresa fantastica! Dedico questa vittoria a Isabella Molino e ai miei genitori che mi hanno sempre sostenuto. Voglio dire a tutte le ragazze che la bellezza è soggettiva e che non abbiamo bisogno di nessuno per stare bene con noi stesse e soprattutto mai rinunciare a inseguire i nostri sogni"



