Ladri in gioielleria messi in fuga dalla Polizia

Il passaggio di una Volante della Polizia, durante il normale controllo del territorio, ha messo in fuga i ladri che tentavano il colpo alla storica gioielleria Astrua sotto i portici di piazza Garibaldi ad Alessandria. E' successo poco prima dell'alba di oggi: i ladri, dopo avere sfondato la porta d'ingresso e le vetrate, sono stati sorpresi dai poliziotti e sono fuggiti a bordo di un'auto di grossa cilindrata, probabilmente senza bottino. In corso l'inventario dei titolari della gioielleria per verificare comunque eventuali ammanchi.



