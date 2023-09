La Juive al Regio, domani la vendita per Anteprima Giovani

Inizia domani, martedì 5 settembre alle ore 11, la vendita dei biglietti per l'Anteprima Giovani dell'opera La Juive (L'ebrea) di Fromental Halévy. il nuovo allestimento del teatro Regio inaugura la stagione 2023-2024. Lo spettacolo è in scena martedì 19 settembre alle ore 20 ed è riservato al pubblico under 30. I biglietti a 10 euro sono disponibili on line e alla biglietteria, fino a esaurimento dei posti disponibili. Partner della produzione è Intesa Sanpaolo.

Il 19 settembre il Regio aprirà le porte a partire dalle ore 19.15: si potrà condividere un aperitivo nel Foyer del Toro e alle ore 20 avrà inizio l'Anteprima Giovani dell'opera. Al termine, nel Foyer del Toro si potrà assistere a Contrasti con l'artista Guinevere. Questa inaugurazione si configura come un avvenimento storico: un secolo e mezzo dopo l'ultima rappresentazione al Teatro Regio, avvenuta nel 1885 nella versione in italiano, va in scena La Juive (L'ebrea) di Fromental Halévy in un nuovo allestimento del Teatro Regio.

L'opera, su libretto di Eugène Scribe, sarà rappresentata in lingua originale francese. Sul podio dell'Orchestra e del Coro del Teatro Regio sale Daniel Oren, direttore di grande prestigio e appassionato conoscitore della Juive. Il nuovo e attesissimo allestimento è di Stefano Poda, regista profondamente legato a Torino, che per il Regio ha creato produzioni spettacolari, da Thaïs a Turandot e Faust e che, come di consueto, firma regia, coreografia, scene, costumi e luci. Protagonisti sono Mariangela Sicilia (Rachel), Gregory Kunde (Éléazar), Riccardo Zanellato (Brogni), Martina Russomando (Eudoxie) e Ioan Hotea (Léopold).

Il Coro è istruito dal maestro Ulisse Trabacchin.



