GdF Tortona sequestra cosmetici tossici e capi contraffatti

Sequestrate dalla Guardia di Finanza di Tortona (Alessandria) circa 5mila confezioni tra profumi, bagno e doccia schiuma, deodoranti, contenenti il 'Butylphenyl methylpropional'. Conosciuto anche come 'Lilial', il composto chimico - usato come profumo nei preparati cosmetici e nelle polveri per bucato - è vietato con regolamento Ue dal marzo 2022, rientrando tra le sostanze catalogate come cancerogene e tossiche.

Oltre 1.000 prodotti erano sugli scaffali di un magazzino di Tortona - utilizzato come deposito da una nota catena di supermercati che in tutta Italia commercializza all'ingrosso alimenti e detersivi - e di una ditta cittadina gestita da cinesi. I titolari delle 2 aziende sono stati denunciati per commercio e detenzione di cosmetici contenenti sostanze nocive.

Gli altri 4mila articoli sono stati sequestrati in 21 depositi sul territorio nazionale.

I finanzieri hanno anche trovato in un magazzino sempre di Tortona 352 giubbini con il marchio 'KWaY', risultati contraffatti. Frode in commercio il reato contestato al titolare della società.



