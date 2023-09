'Fateci lavorare', ambulanti in piazza contro il blocco Euro 5

Gli ambulanti di Torino in piazza contro il provvedimento della Regione Piemonte che prevede il blocco della circolazione per i veicoli diesel Euro 5.

Oltre un centinaio si sono dati appuntamento in piazza Vittorio Veneto e in corteo hanno raggiunto piazza Castello. La protesta era organizzata dalle sigle sindacali Goia e Ubat. "Se muore il mercato muore l'Italia", la scritta sui cartelli esposti durante la manifestazione.

"A noi i mezzi ci servono per lavorare e non è un fattore inquinante, visto che la vendita si svolge a motore spento e all'aria aperta - ha affermato Giancarlo Nardozzi del Goia - Stiamo chiedendo una riforma che rimetta in piedi la categoria, che ci permetta di andare a lavorare sereni".

Una delegazione dei manifestanti è stata ricevuta in Prefettura.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA