Basket: Derthona, 1° memorial dedicato a Paolo Filippi

Si avvicina il primo appuntamento casalingo della stagione per la Bertram Derthona (basket Serie A), di scena il 9 settembre al PalaEnergica Paolo Ferraris di Casale Monferrato contro la Dolomiti Energia Trentino. L'incontro, a poco meno di un mese dall'inizio del campionato, è valido per la prima edizione del Memorial 'Paolo Filippi', dedicato all'ex presidente della Provincia di Alessandria - casalese, morto a 58 anni il 4 aprile 2021 - grande appassionato di pallacanestro.

Il Memorial - presentato oggi - prevede anche l'incontro femminile tra Bcc Derthona Basket e Allianz Geas Sesto San Giovanni. Oltre a Paolo Filippi saranno ricordati Paolo Berta - fondatore dell'Associazione Idea - e Fabio Bellinaso, grande appassionato di pallacanestro, promotore del territorio e amico del Derthona Basket.

A Idea e Dream Angels Onlus, nata in memoria anche del giovane Tommaso Re Mariotti oltre a Bellinaso, andrà il ricavato della serata.

"Il 9 settembre ricorderemo 3 persone importanti per il mondo della pallacanestro, ma anche miei amici - sottolinea Marco Picchi, presidente del Derthona - si vedranno due partite di alto livello, si vedrà una bella pallacanestro che omaggerà queste tre persone che purtroppo non sono più con noi".



