Autolook Week, migliaia di appassionati a Torino

Grande successo di pubblico per la seconda edizione di Autolook Week che si è svolta sabato 2 e domenica 3 settembre nelle vie del centro di Torino. Migliaia di appassionati si sono dati appuntamento lungo tutto il circuito cittadino per assistere alle evoluzioni adrenaliniche di Patrick Friesacher, il pilota austriaco che ha acceso la folla al volante della 2012 Red Bull Racing RB8, a cui Stefano Lo Russo, sindaco di Torino, e Andrea Tronzano, assessore Regione Piemonte, hanno dato il via con la bandiera a scacchi sotto l'arco Sparco di piazza San Carlo, nella giornata inaugurale. Un successo che ha avuto il volto emozionato dei tifosi in coda per incontrare le leggende della Moto Gp Kevin Schwanz e Franco Uncini e chiedere una foto e un autografo, magari sul casco o sulla carena della propria moto.

È stato il pilota Ferrari, Alessandro Pier Guidi a ritirare l'Autolook Award dedicato all'ormai leggendaria vittoria alla 100esima edizione della 24 Ore di Le Mans, dopo 50 anni di assenza dalla celebre corsa endurance. Un trionfo raccontato dal video emozionale che ha introdotto l'arrivo sul palco di Pier Guidi, chiamato da Federica Masolin, giornalista Sky e conduttrice della premiazione, e da Andrea Levy, presidente Autolook. Il trofeo con destinazione Maranello è stato consegnato da Piergiorgio Re, presidente Aci Torino.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA