Alle Ogr 'i mutanti sotto un cielo che implode'

Essere corpi in trasformazione sotto un cielo che implode, riflettere sulla mutazione dell'essere umano all'interno di ecologie complesse, a partire da concetti cari all'eco-femminismo e alla teoria degli affetti.

Alle Ogr Torino, dal 6 al 17 settembre 2023, arriva la mostra collettiva mutating bodies, imploding stars - mutanti, sotto un cielo che implode, a cura di Samuele Piazza, che mette in dialogo opere che spaziano dalla pittura alla performance, dalla scultura alla video installazione, realizzate da Alex Baczyński-Jenkins, Eglė Budvytytė, Guglielmo Castelli e Raúl de Nieves.

I visitatori saranno accolti da una serie di opere scultoree di Raúl de Nieves: creature che abitano la mitologia personale dell'artista e che affondano le radici in un immaginario capace di reinterpretare il folklore messicano ibridandolo con motivi eterogenei, derivati dalla tradizione cattolica quanto dalla nightlife queer. Queste sculture coloratissime ci trasportano in una dimensione dove è possibile ridisegnare la propria identità e immaginare un futuro diverso, riconnettendosi al proprio passato personale e ancestrale.Mercoledì 6 settembre la mostra sarà inaugurata con una sound performance di Ramona Ponzini negli spazi del Duomo delle Ogr: un live ispirato alla tripartizione delle feste nipponiche tradizionali.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA