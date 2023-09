Al Mauto il Premio Anniversary Award di Autolook

Importante riconoscimento per il Mauto - Museo Nazionale dell'Automobile, che ad Autolook Torino 2023 ha ricevuto l'Anniversary Award, conferito da un comitato di professionisti, tra giornalisti di Formula 1 ed esponenti del settore Motorsport, "per essere simbolo e testimone del legame della nostra cultura sociale con una delle invenzioni che hanno fatto la storia: l'automobile".

A ricevere il premio - consegnato da Andrea Levy, Presidente e Founder di Autolook Week - Benedetto Camerana, presidente del Mauto: "Fin dall'avvio - ha commentato - sono state chiare le intenzioni dei visionari che nel 1933 hanno fondato a Torino il Museo Nazionale dell'Automobile: non solo la conservazione della storia della rivoluzione industriale, sociale e culturale, che attraverso l'automobile ha trasformato il Novecento, ma anche la presentazione delle tendenze del futuro. Il Mauto oggi, con il programma celebrativo dei 90 anni, e in particolare con le prossime mostre, conferma questo progetto" .

Fondato il 19 luglio del 1933, il Mauto - Museo Nazionale dell'Automobile ha festeggiato a luglio i 90 anni dalla sua nascita con un programma ricco di eventi aperto con l'inaugurazione della mostra "Una storia al futuro" visitabile fino all'8 ottobre: un'esposizione che ripercorre le tappe salienti dello sviluppo del Museo attraverso lo spirito visionario dei protagonisti - progettisti, imprenditori e giornalisti - che ne hanno determinato la nascita.



