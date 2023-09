Intervento dell'elicottero Drago dei viigli del fuoco in Valle Cervo nel Biellese per recuperare due escursionisti, un uomo e una donna, che si erano allontanati dal sentiero perdendo l'orientamento.

La coppia ha chiamato il numero di emergenza spiegando la propria posizione. Sul posto è intervenuto l'elicottero Drago che li ha intercettati, fatti salire a bordo e quindi portati a Rosazza dove avevano lasciato l'auto. Entrambi erano in buone condizioni.



