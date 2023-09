Serie A: Torino-Genoa 1-0

All'ultimo secondo e con una magia di Radonjic, il Toro riesce a battere il Genoa e a trovare la prima vittoria in campionato. Il serbo, subentrato nella ripresa, si inventa il gol dell'1-0 che stende il Grifone: i granata tornano ad esultare davanti ai loro tifosi, era dal 6 marzo scorso che non accadeva. Juric lancia subito Zapata, poi lascia in panchina Ilic e Radonjic per alzare Ricci sulla linea di trequarti con Vlasic e schierare la coppia di centrocampo Tameze-Linetty. "Con una grande scelta hai dimostrato che con un cuore granata non si fa mercato, grazie Buongiorno" è lo striscione che la Maratona dedica al canterano che ha rifiutato l'Atalanta.

Gilardino conferma in blocco l'undici che ha espugnato la Capitale sponda biancoceleste, con Retegui unica punta supportato da Malinovskyi e Gudmundsson, ma questa volta è una formula che non funziona.



