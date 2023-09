Il Borgo Santa Maria Nuova vince il Palio di Asti 2023

È il Borgo Santa Maria Nuova il vincitore del Palio di Asti 2023, la storica corsa che oggi è tornata ad animare piazza Alfieri. Santa Maria Nuova si è aggiudicato il drappo realizzato dal Maestro Lorenzo Livorsi, il più giovane della storia, studente del liceo Artistico. L'ultima vittoria del Borgo dai colori rosa e azzurro, detto anche "La Signora del Palio", era avvenuta nel 2009. Ha tagliato il traguardo il fantino Federico Arri, detto Ares, alla monta di Ambra da Clodia. Secondo posto per San Damiano e terzo Santa Caterina.

Brutta caduta per il fantino di Nizza, Antonio Siri, soccorso dai sanitari. Solo quattro quest'anno le partenze false (tra le tre batterie e la finale), agli ordini del neo mossiere, il senese Andrea Calamassi, che ha raccolto il testimone di Renato Bircolotti. All'esordio da Capitano del Palio di Asti anche Gianbattista Filippone, dopo aver ricoperto per anni il ruolo di Magistrato. In piazza Alfieri, ad assistere alla corsa, oltre ad autorità provinciali e regionali, c'erano circa 10mila persone (sold out le tribune), tra cui il viceconsole cinese a Milano Li Hongyi, il console economico commerciale Geng Xiewei e il console agli affari economici degli Usa Zoja Bazarnic.



