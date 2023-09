Gruppo di animalisti contro il Palio di Asti

C'è anche chi dice no alla tradizione del Palio di Asti. Vicino a piazza Alfieri infatti, luogo in cui si terrà la corsa, un gruppo di animalisti ha posizionato cartelli con slogan "contro ogni Palio". "Ciò che i nazisti hanno fatto agli ebrei gli umani lo stanno facendo agli animali" si legge in uno dei cartelloni affissi, attraverso una citazione di Isaac Bashevis Singer. "Il Palio è (dis)educazione alla violenza - affermano ancora dal gruppo -. Il tuo divertimento è la loro sofferenza".

Le forze dell'ordine sono presenti per garantire che l'evento si svolga in sicurezza. Complessivamente, sono 250 le unità tra personale delle forze dell'ordine in abiti civili e in uniforme che saranno coinvolte nei servizi.



