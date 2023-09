Allegri, "buona partita, bravi tutti. Pogba farà esami"

"Pogba ha avuto un fastidio dietro la gamba, ora vediamo dagli esami tra domani e dopodomani come sta. Speriamo niente di grave, è un giocatore diverso dagli altri. Dispiace". Lo ha annunciato l'allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri nel dopopartita di Empoli. "A Udine abbiamo fatto un secondo tempo brutto e gli elogi mi hanno sorpreso - ha proseguito parlando della prestazione dei suoi -. Oggi è stata una buona partita, potevamo fare qualche gol in più. I ragazzi sono stati bravi tutti. C'è un buono spirito, questa voglia di fare una stagione importante in Coppa Italia e in campionato".

Una battuta su Danilo che ha avviato la vittoria col primo gol: "Un vero leader, anche a livello di esperienza ne ha più di tutti come Alex Sandro. Perin sta diventando un leader dello spogliatoio, Rugani stesso dopo otto anni di Juventus si fa sentire. C'è un gruppo che ha voglia di fare cose importanti. Ci sono tre squadre che hanno l'ambizione di vincere lo scudetto, noi abbiamo il desiderio di lottare, ma l'obiettivo primario è tornare in Champions".



