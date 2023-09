Suzuki, livrea esclusiva Kevin Schwantz Edition

Suzuki torna sulla passerella di Autolook Week Torino con la sua divisione delle due ruote ed espone in piazza San Carlo alcune leggendarie moto da corsa: la RG500 che ha permesso a Franco Uncini di diventare campione del mondo della Classe 500 nel 1982 e la RGV500 che ha portato al titolo iridato Kevin Schwantz nel 1993. Proprio il pilota texano insieme a Franco Uncini sono le star dell'area Suzuki: oltre alle foto e agli autografi all'interno dell'area espositiva di Suzuki, hanno partecipato, in sella alla "propria" moto rispettivamente numero 34 e numero 13, alle Motorsport Parade tra due ali di folla lungo via Roma.

Per festeggiare il trentesimo anniversario della vittoria di Schwantz nel Campionato del Mondo della Classe 500 di motociclismo, avvenuta del 1993, Suzuki presenta a Torino una livrea dedicata "Kevin Schwantz Edition" della hot hatch Swift Sport Hybrid, della street fighter GSX-8S e del motore fuoribordo DF200AP. Per ciascuno dei tre modelli sono previsti solo cinque esemplari Kevin Schwantz Edition, che potranno essere prenotati a partire dalle 9.34 del 4 settembre attraverso il sito Suzuki.

Ogni unità è numerata e autografata dal pilota texano, oltre che corredata di un certificato di unicità. I prezzi sono di 11.490 euro Iva inclusa e 23.900 euro per la DF200AP Kevin Schwantz Edition: Iva inclusa.



