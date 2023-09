Si è aperta la 22/a edizione di Cocco... Wine

Si è aperto ieri sera, con il Salotto, "Cocco…Wine", storica manifestazione enogastronomica a Cocconato d'Asti alla sua 22esima edizione, promossa e organizzata dall'associazione Go Wine d'intesa con il Comune di Cocconato e il Consorzio Cocconato Riviera del Monferrato.

L'evento si svolgerà per l'intero fine settimana, con banchi di assaggio per le vie del paese a cura delle Cantine di Cocconato (Bava, Benefizio di Cocconito, Giulio Cocchi spumanti, Dezzani, Maciot, Marove', Nicola Federico, Paoletti, Poggio ridente). Prodotto principe la Barbera d'Asti di Cocconato. A fianco delle cantine di Cocconato, altre realtà saranno presenti alla manifestazione, provenienti da diverse parti del territorio piemontese.

"Una manifestazione di cui andiamo orgogliosi - commenta il sindaco di Cocconato, Umberto Fasoglio - emblema di quanto sia importante fare sinergia, anche tra produttori, anziché erigere muri".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA