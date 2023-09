Palio di Asti, oltre mille figuranti per la sfilata dei bimbi

Vigilia del Palio oggi ad Asti, con la tradizionale sfilata dei bambini per le vie del centro città.

Oltre mille i piccoli figuranti partiti da piazza Cattedrale con destinazione piazza Alfieri oggi pomeriggio, dai 5 ai 15 anni in costume medievale. Alla rappresentazione storica ritenuta migliore verrà assegnato anche quest'anno il Premio "Mara Sillano Sabatini". San Lazzaro ha scelto come tema della sfilata dei bambini "Le 7 vittorie, numero perfetto", San Damiano "Festa e riti del calendimaggio", Santa Caterina "Fleur de lys, purezza e regalità", San Pietro "Asti, la città delle 100 torri", San Paolo "La tetrade degli elementi secondo la tradizione alchemica", Santa Maria Nuova "La tradizione delle maschere nel medioevo", San Martino San Rocco "Il ciclo delle stagioni", Don Bosco "Bambine e bambini nelle famiglie nobili", San Silvestro "Lezioni d'arme e di cortesia in Castelvecchio", Nizza Monferrato "Panis pro omnibus", Castell'Alfero "La donna nel Medioevo, dall'infanzia a promessa sposa", Canelli "I bambini di Canelli rendono omaggio ai nobili della Città per la loro protezione", San Marzanotto "La scuola di spezieria", Cattedrale "Nostra Signora del Dom - La devozione all'Assunta nel Rione Cattedrale", Torretta "Dal chicco, alle farine... ai pani", Tanaro Trincere Torrazzo "Gorgonia", Baldichieri "Il ruolo del bosco nel Medioevo", Moncalvo "Bastone e palla:lo sport per rinforzare il fisico e temprare il carattere", San Secondo "L'evoluzione della scuola nel Medioevo: le basi dell'alfabetizzazione", Viatosto "I bambini e l'eclisse solare del 1239". I piccoli figuranti assisteranno alle prove dei rispettivi cavalli e fantini, in programma alle 16.30.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA