Juve: Allegri, 'obiettivo Champions, siamo in otto in corsa'

"Il nostro obiettivo è tornare in Champions, il 30 dicembre dovremo essere attaccati e poi giocarci le carte nella seconda fase del campionato": il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, parla degli obiettivi per la prossima stagione.

"Saremo otto squadre in lotta per i primi quattro posti, serviranno 76 punti - spiega l'allenatore bianconero - mentre per conquistare lo scudetto serviranno tra gli 86 e i 90 punti: il Napoli è favorito perché è campione in carica e il Milan è partito bene, ma siamo solo agli inizi e nel calcio è molto difficile fare delle griglie".



