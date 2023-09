Juve: Allegri, 'dopo il Bologna non stavo bene'

"Dopo la partita contro il Bologna non stavo tanto bene": il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, torna sulla sua assenza alla conferenza stampa post-partita della gara contro gli emiliani, finita tra le polemiche per gli episodi arbitrali. "E' tutta la settimana che sono un po' malconcio, è stata la prima volta in vent'anni e il primo dispiaciuto ero io - continua l'allenatore - ma non c'è stato alcun problema, quando parla Landucci è come se parlassi io".



