Alain Prost dalla F1 alla bici, ha corso Monsterrato Gravel Race

Il ceco Petr Vakoc e Giorgio Chiarini sono i vincitori della seconda edizione delle 'Monsterrato Gravel Race' (125 chilometri per uomini under 60 e donne under 50) e 'Monsterrato Gravel Race Veteran', (69, per uomini over 60 e donne over 50) con partenza e arrivo a Quattordio (Alessandria).

A cimentarsi su fondo misto di strade bianche, sterrate e asfalto anche il francese Alain Prost, ex campione del mondo di Formula Uno. Suggestivi i tracciati che hanno attraversato 11 comuni sulle colline del Monferrato Patrimonio Unesco (Altavilla, Cerro Tanaro, Camagna, Conzano, Felizzano Fubine, Masio, Montemagno, Lu e Cuccaro, Quattordio e Vignale), sconfinando nel vicino Astigiano. Le prove alessandrine sono le uniche di qualificazione al Mondiale del 7 e 8 ottobre in Veneto.

Domani invece settima 'Monsterrato-Strade Bianche Monferrato', cicloturistica autogestita tipo randonnèe.



