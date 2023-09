Al via Autolook Week, i bolidi che hanno fatto la storia

Al via la seconda edizione di Autolook Week Torino, manifestazione all'aperto dedicata alle auto da corsa di ieri di oggi, organizzata da Andrea Levy.

Vetture da Formula 1, Rally, ed Endurance si esibiranno per due giorni sul circuito di 1,5 km nel centro di Torino, tra piazza San Carlo, via Roma e piazza Castello.

Dopo il taglio del nastro - preceduto da un minuto di silenzio per le vittime della strage di Brandizzo - l'esibizione della monoposto di F1 del Team Oracle Red Bull Racing pilotata dall'austriaco Patrick Friesacher, ex F1. Poi la parata dei modelli esposti nel salotto di Torino realizzata in collaborazione con Aci Torino, Fondazione Gino Macaluso e Museo Nazionale dell'Automobile. Tra i protagonisti, Kevin Schwantz, campione mondiale '93 di Moto Gp, e Franco Uncini, a bordo delle loro due Suzuki da competizione.

"È un'iniziativa alla quale l'amministrazione ha creduto dall'inizio. L'auto e Torino sono un tutt'uno, vogliamo che la città resti al centro della cultura automobilistica. È la culla dell'innovazione tecnologica e questo permetterà di coniugare la passione e la sostenibilità ambientale", ha detto il sindaco Stefano Lo Russo. "Torino non poteva rimanere senza un grande evento legato all'auto. Stiamo lavorano con il governo per rimodulare l'Euro 5 per evitare quello che sarebbe un disastro", ha affermato l'assessore regionale Andrea Tronzano.



