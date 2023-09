A Brandizzo due operai morti sui binari 67 anni fa

A Brandizzo 67 anni fa, il 29 marzo 1956, in un incidente analogo a quello di mercoledì notte, morirono sui binari della stessa linea ferroviaria due operai di Borgo Vercelli. Lo ha ricordato il sindaco di Borgo Vercelli Mario Demagistri.

I due operai lavoravano per una cooperativa di Borgo Vercelli che aveva l'appalto dei lavori sulla ferrovia. Proprio da questa cooperativa è nata l'azienda in cui lavoravano le vittime Si chiamavano Luigi Beretta di 36 anni - oggi la figlia Ivana ha riportato la notizia su Facebook - ed Evasio Innocenti di 35 anni. Un'automotrice, che non aveva avuto il segnale di stop, piombò all'improvviso su alcuni operai che stavano facendo dei lavori per rinforzare le traversine delle linee ferroviarie.

Alcuni colleghi riuscirono a salvarsi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA