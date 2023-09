Varese, Crt guarda all'estero e al settore infrastrutture

La Fondazione Crt tornerà a investire all'estero e manterrà un focus sugli investimenti in società che operano nel settore delle infrastrutture. Con la Compagnia di San Paolo cercherà "di collaborare su specifici progetti" e si confronterà anche con le altre fondazioni di origine bancaria del Piemonte e della Liguria, con la fondazione Paideia, la Fondazione Agnelli e la Caixa spagnola. Nessuna intenzione di cedere le partecipazioni in Unicredit, Generali, Bpm e Mundys. Andrea Varese, da poco segretario generale della Fondazione Crt, illustra - in un'intervista al quotidiano La Stampa - gli obiettivi dell'ente torinese .

"La fondazione - spiega - ha un patrimonio rilevante che penso sia stato gestito bene. Guardando al futuro credo ci saranno opportunità per diversificare ulteriormente, non solo per settore economico, ma anche per geografie". Varese ricorda che l'ammontare delle erogazioni, circa 70 milioni all'anno, "è una cifra importante, è più di un milione erogato a settimana" e, quindi, la Fondazione Crt ha "una responsabilità importante": "Credo ci siano - spiega - due aree di miglioramento. La prima, dovremmo forse comunicare meglio quello che facciamo, la seconda è che quei 70 milioni sono stati distribuiti su 1.400 progetti annui. Forse avrebbe senso allocare una parte delle erogazioni su un minor numero di progetti pluriennali con un maggiore impatto", sottolinea Varese. Per il 2023 l'aspettativa è "una conferma dei risultati complessivi del 2022, ma basati esclusivamente sulla gestione ordinaria". Quanto agli effetti della tassa sugli extraprofitti delle banche, Varese osserva che è "facilmente eludibile e potenzialmente distorsiva della normativa europea. Capisco le complessità del quadro in cui opera il Governo, ma mi sembra che vi siano spazi di miglioramento". Quanto al presidente Fabrizio Palenzona un'assicurazione: "è da tutti riconosciuto in Italia che egli abbia uno spiccato equilibrio e senso delle istituzioni".





