Ricerca tumori, l'eccellenza di UniTo premiata con finanziamento

Il Dipartimento di Oncologia dell'università di Torino è stato riconosciuto dal ministero dell'Università e della Ricerca come dipartimento di eccellenza e ha ricevuto un finanziamento straordinario di circa 8 milioni di euro per il quinquennio 2023-2027. Fondi che serviranno per assumere nuovo personale e per infrastrutture e attività didattiche di alta qualificazione.

Martedì prossimo intanto, alle 10, all'ospedale San Luigi Gonzaga di Orbassano, in Aula Pescetti, verrà presentato il progetto 'Diorama - Dinamiche evolutive in campioni vitali di pazienti Oncologici per Ricerche Avanzate sui Meccanismi di progressione metastatica e di resistenza alle terapie Antineoplastiche'.

Il progetto, coordinato dal professor Livio Trusolino, si propone di studiare i meccanismi di resistenza ai farmaci anti-neoplastici messi in atto dai tumori e in particolare la presenza di lesioni genetiche multiple che si sostituiscono al bersaglio della terapia mirata per sostenere la proliferazione tumorale e l'innesco di segnali adattativi di sopravvivenza che contrastano l'azione del trattamento. Diorama si concentra su tre tipi di tumore: il cancro del colon, il cancro del polmone e il cancro della prostata. I lavori del meeting saranno aperti dal direttore del dipartimento, Federico Bussolino.



