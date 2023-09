Maltempo, Amc tra danni subiti e ripristini nel Casalese

A quasi una settimana dai temporali e dalla tromba d'aria del 26 agosto, l'Amc (Azienda multiservizi casalese) riassume i danni subiti, in parte già risolti. Numerose le problematiche nei cimiteri del centro zona e delle frazioni, con tetti di tombe private scoperchiati, distacco di rami e caduta di alberi. In quello di Casale, in particolare, colpito il Campo Caduti; a Santa Maria del Tempio si è staccata una parte della guaina catramata di copertura del casellario loculi comunale. A Terranova scoperchiato il tetto in lamiera della palazzina d'ingresso; cadute sui vialetti lastre di eternit di alcune sepolture private, un albero ad alto fusto nella parte posteriore e divelte le scossaline in lamiera di alcune cappelle.

In città danni a pali del servizio illuminazione pubblica.

Per il servizio Trasporti e Soste, rotto il vetro della pensilina di attesa dei bus di viale Marconi e portata via la palina della zona blu in piazza Castello. Alla cabina ReMi Gas di via Caduti sul Lavoro circa 70 metri di recinzione sono stati abbattuti e dovranno essere sostituiti. Anche altri impianti esterni, come il depuratore di Am+ in strada Frassineto e la cabina ReMi Gas di Pontestura colpiti da grosse piante. Già messa in sicurezza, invece, la palazzina aziendale di Amc.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA