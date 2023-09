La città meravigliosa di Bernstein apre Mito SettembreMusica

Da Broadway a Milano e Torino: è lo swing newyorkese del musical Wonderful Town di Leonard Bernstein ad aprire la diciassettesima edizione del Festival Mito SettembreMusica dedicata al tema 'Città', l'ultima firmata da Nicola Campogrande. La travolgente partitura - vincitrice di 5 Tony Awards - sarà proposta in forma di concerto dall'Orchestra e dal Coro del Teatro Regio di Torino diretti da Wayne Marshall, giovedì 7 settembre al Teatro alla Scala di Milano e venerdì 8 all'Auditorium Giovanni Agnelli del Lingotto di Torino, alle ore 20.

A interpretare la "città meravigliosa" sarà la bacchetta di Wayne Marshall, direttore d'orchestra, pianista e organista nato in Inghilterra e originario delle Barbados, considerato uno degli interpreti di riferimento della musica americana del Ventesimo secolo. Con lui sul palco le voci di grandi specialisti del musical come il mezzosoprano Alysha Umphress (Ruth Sherwood), il soprano Lora Lee Gayer (Eileen Sherwood), i baritoni Ben Davis (Robert Baker) e Adrian Der Gregorian (Frank Lippencott) e il tenore Ian Virgo (Chick Clark). Il Coro del Teatro Regio di Torino è preparato da Ulisse Trabacchin. I concerti sono anticipati da brevi introduzioni all'ascolto che, per le serate inaugurali di Mito, sono affidate a Stefano Catucci.

L'edizione 2023 di Mito proseguirà con 70 concerti fino al 22 settembre. Mito SettembreMusica, con la presidenza di Anna Gastel e la direzione artistica di Nicola Campogrande, è un progetto delle Città di Milano e Torino, con il contributo del ministero della Cultura, realizzato dalla Fondazione I Pomeriggi Musicali e dalla Fondazione per la Cultura Torino, con il sostegno - sin dalla prima edizione - del Partner Intesa Sanpaolo, e della Fondazione Compagnia di San Paolo, degli sponsor Iren, Pirelli e Fondazione Fiera Milano e con il contributo di Fondazione Crt.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA