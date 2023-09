Compie 30 anni il club torinese Ronchiverdi, 2.000 soci

Compie trent'anni Ronchiverdi, il club torinese di corso Moncalieri, ai piedi della collina torinese, che conta circa 2.000 soci e un'area Kids con 1.000 bambini. Il compleanno sarà festeggiato il 6 settembre a bordo piscina, dove andrà in scena il musical a cura di Noteateatro, Re Artù-L'amore oltre l'inganno, La serata prenderà il via alle 21 con la lounge music bordo vasca di Greta Tedeschi.

"Siamo giunti alla soglia - spiega l'amministratore unico del Club Vittorio Zunino - di un traguardo importantissimo.

Questi trent'anni non sono per nulla un fatto scontato, specie di fronte a tutte le difficoltà che la nostra città ha dovuto affrontare negli ultimi tempi, dall'alluvione, alla crisi, alla pandemia. Essere qui oggi, con uno staff in continua crescita, a cui voglio rivolgere un ringraziamento speciale, con nuovi progetti, con circa duemila iscritti, rappresenta per noi una scommessa vinta sul territorio con cui, da sempre, abbiamo voluto condividere le nostre iniziative. Spero che questo compleanno rappresenti l'inizio di un nuovo e lungo percorso insieme con Torino, le istituzioni, i cittadini".



