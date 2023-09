Calcio: Bonucci all'Union, 'resto ai massimi livelli'

"È speciale per me andare a giocare all'estero per la prima volta nella mia carriera: all'Union ho l'opportunità di continuare a giocare ai massimi livelli e di supportare la squadra nel suo percorso in tre competizioni impegnative con la mia esperienza, non vedo l'ora che arrivi questa nuova fase nella mia carriera": l'ex capitano della Juventus, Leonardo Bonucci, ha pronunciato le sue prime parole da nuovo giocatore dell'Union Berlino. Il centrale ha firmato il contratto con il club tedesco ed è già stato ufficializzato, così potrà cominciare la nuova avventura in Germania.



