Autolook Week Torino, al via sabato la seconda edizione

E' tutto pronto per la seconda edizione di Autolook Week Torino, la manifestazione che celebra il motorsport e ha come protagoniste le più belle auto e moto da competizione di tutti i tempi. Nel fine settimana dal 2 al 4 settembre, una cinquantina di esemplari di Formula 1, Rally, Endurance e Moto GP si esibiranno nel centro cittadino, lungo un circuito di 1,5 km creato ad hoc per accogliere il pubblico tra piazza San Carlo (dove ci sarà anche un'esposizione statica), via Roma e piazza Castello.

Super ospite di questa edizione sarà la vettura di Formula 1 Oracle Red Bull Racing, monoposto con motore V8 da 2,4 litri e 800 cavalli che sarà guidata dal pilota austriaco Patrick Friesacher: accenderà i motori alle 11.30 di entrambe le giornate partendo sempre da piazza San Carlo. Ci sarà spazio anche per gli amanti delle due ruote con l'esibizione di Kevin Schwantz, campione mondiale 1993 di Moto Gp, e di Franco Uncini, che saluteranno il pubblico a bordo delle loro Suzuki.

A seguire, il motorsport si fa bello con la parata dinamica dei modelli più iconici di Formula 1, Endurance e Rally esposti per entrambe le giornate nel salotto di Torino e realizzata con Aci Torino, Fondazione Gino Macaluso e Museo Nazionale dell'Automobile. Alle ore 18 di sabato è atteso l'arrivo della 38a edizione del Rally Città di Torino, a cui seguiranno le premiazioni.

Torino sarà colorata di Autolook anche grazie alla mostra fotografica "Rosso", curata da Paolo D'Alessio in piazza San Carlo e in via Po: racconta i momenti più importanti della storia della Ferrari attraverso gli scatti di oltre venti fotografi internazionali di Formula 1. Lunedì, invece, presso le Ogr di Torino sarà la volta degli Autolook Awards, cerimonia durante la quale una giuria specializzata premierà gli esemplari più belli e assegnerà dei riconoscimenti ai team che meglio hanno utilizzato auto e moto da corsa come strumento di comunicazione.



