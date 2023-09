Ad Asti torna il Festival delle Sagre

Il più grande ristorante a cielo aperto d'Italia tornerà il 9 e 10 settembre ad Asti, con il tradizionale Festival delle Sagre, che segue, in ordine temporale, il primo evento del Settembre Astigiano, rappresentato dal Palio. Saranno 24 quest'anno le pro loco presenti, in piazza Campo del Palio, e ospitate in un villaggio enogastronomico che attrae ogni anno decine di migliaia di persone per oltre 500mila piatti della tradizione serviti.

Novità di quest'anno le 56 le aziende agricole del territorio che proporranno vini Doc e Docg da degustare, in partnership con Caa-as. Domenica 10 settembre per le vie del centro città migliaia di figuranti in costumi originali d'epoca sono attesi per la grande rievocazione storica, altro unicum in Italia. "Non soltanto mettiamo a disposizione le piazze e la struttura operativa - hanno detto il sindaco Maurizio Rasero e l'assessore alle Manifestazioni, Riccardo Origlia - ma quest'anno anche 50mila euro come Comune di Asti, ci abbiamo creduto nonostante le tante difficoltà post Covid".

"L'Unpli vuole essere un collante e un facilitatore per le varie pro loco - dichiara Luisella Braghero, presidente Unpli Asti - le Sagre sono un momento di emozioni e di ricordi. Hanno anche tentato di copiarlo questo festival, ma nessuno ci è ancora riuscito".



