Villar Pellice, una serata speciale per la 'Super Luna Blu'

Serata speciale, il 1° settembre, a Villar Pellice (Torino) per la 'Super Luna blu', la luna piena in concomitanza con il perigeo, ovvero il momento di massima vicinanza alla Terra del satellite nel corso della sua orbita ellittica. Le iniziative al centro multiservizi Valpe Door in collaborazione con l'Istituto Nazionale di Astrofisica e Starlight Project.

In molte culture la Super Luna Blu simboleggia cambiamento, abbondanza, trasformazioni; per gli appassionati di astronomia rappresenta la migliore opportunità per ammirare la Luna in tutta la sua magnificenza e a rendere ancora più spettacolare questo raro plenilunio sarà il 'bacio' tra la Luna e Saturno, visibile anche a occhio nudo.

Gli astronomi dell'Inaf coordinati dall'astrofisico e ricercatore Daniele Gardiol, primo tecnologo dell'Osservatorio Astrofisico di Torino, allestiranno un punto di osservazione della volta celeste al Valpe Door e guideranno gli ospiti ai telescopi, pronti a rispondere alle loro domande e curiosità.

Il programma di The bright side of the monn' prevede: dalle ore 17.00 il laboratorio di scrittura "Scrivere alla luna" curato da Manuela Ravecca della Scuola di Narrazione Melisirio di Torre Pellice; alle ore 18.30 l'aperitivo Villar Sonica seguito da una grigliata organizzata dalla g-astro-macelleria Daniele di Cavour (su prenotazione). Dalle 21.30 osservazione ai telescopi della Luna con gli astronomi dell'Inaf. A seguire escursione notturna in mountain bike elettriche accompagnati da una guida ciclo turistica e Full moon party con ospite la dj olandese Sharon May Linn (NL) del Buddha Bar RMC. Per info e prenotazioni Valpe Door wapp +39 331 4409221



