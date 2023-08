'Onda', il festival ambientale dalla Valle d'Aosta alla Liguria

Parte a Morgex, in Valle d'Aosta, 'Earthink Festival' che racconta la sostenibilità ambientale attraverso le arti performative. La XII edizione andrà in scena dal 1° al 24 settembre con 15 eventi diffusi tra Valle d'Aosta, Piemonte e Liguria.

L'edizione 2023 è intitolata #ONDA e, come un fiume, nascerà sulle vette della Valle d'Aosta, attraverserà il Piemonte e si concluderà sulle coste della Liguria. Gran parte degli spettacoli sarà in spazi outdoor a basso impatto energetico, sfruttando la luce naturale e coinvolgendo piccoli comuni e quartieri periferici. La programmazione negli spazi teatrali dei centri urbani, invece, porrà particolare attenzione alle aree marginali collaborando con presidi culturali permanenti.

Primo appuntamento venerdì 1° settembre alle 19:30 nella piazza di Morgex (Aosta) con "Rec2030 Live!"; sabato 2 settembre si prosegue a Vico Canavese; domenica 3 settembre al lago di Meugliano, l'8 settembre Earthink arriva a Torino, al Cecchi Point, sabato 9 a Off Topic; venerdì 15 al Cecchi Point.

Sabato 16 settembre Earthink sarà ancora a Torino; il 17 settembre a Moncalieri, il 22 settembre in località Casabianca di Asti; il 23 settembre il festival approderà a Genova.

"Portare Earthink fuori Torino, far crescere questo Festival e diffondere il suo messaggio in altri territori era il nostro sogno. - spiega Serena Bavo, ideatrice e direttrice del Festival dal 2011 - È grazie alle collaborazioni con gli enti territoriali e ai sostenitori che siamo riusciti a fare un programma così ampio"



