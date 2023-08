Furti in centri benessere tra Verbania e Cuneo, due arresti

I carabinieri del nucleo investigativo di Verbania, insieme ai militari della compagnia di Ventimiglia, hanno dato esecuzione a un'ordinanza emessa dal gip del tribunale di Verbania arrestando due persone ritenute responsabili di undici colpi, tra cui una rapina, in centri benessere, hotel e attività commerciali tra le province del Verbano-Cusio-Ossola e Cuneo. Si tratta di un uomo di 34 anni di nazionalità albanese e di una donna, di nazionalità romena, di 36, entrambi domiciliati a Ventimiglia, in Liguria. L'uomo si trova in carcere, la donna ai domiciliari. Un terzo indagato di origini albanesi, anch'egli destinatario del provvedimento restrittivo, al momento si trova all'estero.

Le indagini sono scaturite da due episodi di furti avvenuti nel giugno dello scorso anno in val Formazza e in val Bognanco, nel Vco. Il bottino complessivo dei colpi ammonta a circa 20mila euro.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA