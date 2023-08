Politecnico Torino, pre-immatricolazioni da 115 Paesi

Il Politecnico di Torino si conferma un ateneo dal grande appeal internazionale: gli aspiranti studenti provengono da 115 Paesi. Confermato rispetto allo scorso anno il numero complessivo di pre-immatricolati, con quasi 19 mila test.

Le prove di ammissione sono iniziate a febbraio, in linea con le università straniere per dare ai ragazzi maggiore possibilità di fare una scelta consapevole. Si concluderanno fra domani a l'1 settembre, a eccezione della laurea professionalizzante in Tecnologie per l'industria manifatturiera, la cui scadenza è il 21 settembre.

Il numero degli studenti stranieri che hanno affrontato l'ammissione ai corsi triennali è arrivato al 27%, in crescita anche in una situazione globale complessa come l'attuale. Grazie a loro è possibile compensare l'effetto della denatalità italiana. Aumenta anche il numero di Paesi rappresentati, con la Turchia che si conferma al primo posto e l'Iran che ha triplicato la sua presenza dal 2021/22.

"Siamo molto soddisfatti - commenta il rettore, Guido Saracco - questi dati ci confermano la validità delle scelte coraggiose che abbiamo fatto in anni particolarmente difficili. Ma la nostra reputazione internazionale continua a crescere, frutto anche dei numerosi accordi di collaborazione che continuiamo a sottoscrivere con le migliori università del mondo e della presenza internazionale, cominciata con l'Uzbekistan e la Cina e continuata quest'anno con l'apertura del Japan Hub a Kyoto". Gli iscritti ai test si contenderanno i 4.992 posti disponibili per i corsi di Ingegneria, gli 85 per il corso in Pianificazione territoriale, urbanistica e paesaggistico-ambientale, i 250 per il corso di Design e comunicazione, e i 500 per il corso di laurea in Architettura.



