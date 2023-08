Fumetto, gioco, musica per ALEcomics 2023 alla Cittadella

Il 2 e 3 settembre in Cittadella ad Alessandria torna 'ALEcomics', festival che unisce fumetto, gioco, musica, cultura pop. Tra gli ospiti, Giovanni Storti del trio Aldo, Giovanni e Giacomo; tra i concerti quello dei Neri per Caso. Poi workshop, presentazioni, conferenze.

Nell'Area Comics mostra mercato, presentazioni di novità editoriali e autoproduzioni, sessioni di disegno e autografi. In quella Games stand di gadgets e merchandising, intrattenimenti ludici, tornei competitivi, giochi da tavolo e di ruolo, meet & greet con influencers e creators.

Nell'area Cosplay raduni e sfilate, esibizioni e spettacoli dal vivo, laboratori; in quella Live il palco per flash mob, escape room, doppiatori di film, serie TV e prodotti di animazione, attori. Mascotte sempre l'Uomo Nero, al centro del manifesto di Michele Esposito.



