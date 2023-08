Concorso nazionale Vininvilla, a Villafranca la premiazione

Nel primo fine settimana di settembre a Villafranca d'Asti si terrà la premiazione di Vininvilla, concorso nazionale per le migliori produzioni doc e docg dell'Astigiano. L'evento, giunto alla 14esima edizione, si aprirà venerdì 1 settembre.

Il Vininvilla Oro sarà attribuito per la Categoria rossi e rosati a Maggenga Barbera d'Asti docg 2022, Cantina Valtriversa, Cantarana. Per la Categoria bianchi sarà premiato Macadì Terre Alfieri Arneis docg 2022, Tenuta Carlin de Paolo, Gorzano (San Damiano).

Per la Categoria frizzanti il premio andrà a pari merito al Moscato d'Asti docg 2022, Azienda agricola Ghiga Enrico, Castiglione Tinella (Cuneo) e al Freisa d'Asti doc spumante extra dry, Terre dei Santi di Castelnuovo Don Bosco.

Nella Categoria bio sarà premiato il Piemonte Brachetto dolce doc 2022, Azienda Agricola Rovero, San Marzanotto (Asti).

Il Premio consumatori 'Roberto Guazzo' andrà al Mumbersè Nizza docg 2020, Cantina Terre Astesane, Mombercelli.

Il Premio Eccellenza Piemonte per il miglior vino fuori concorso sarà assegnato al Freisa di Chieri doc frizzante 2022, Terre dei Santi, Castelnuovo Don Bosco.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA