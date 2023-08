Chivasso, riaperta la storica passerella pedonale della stazione

E' stata riaperta questa mattina la storica passerella pedonale della stazione ferroviaria di Chivasso, completamente rinnovata. Al taglio del nastro il sindaco Claudio Castello e Daniele Mari, responsabile della Direzione Infrastrutture del Piemonte per Rfi.

La nuova opera che sovrasta la linea ferroviaria Torino-Milano riveste una notevole importanza logistica per la città, permettendo un più agevole collegamento tra via Caluso e via Clara. L'investimento complessivo è stato di circa 2,5 milioni di euro.

La passerella metallica "è stata radicalmente rinnovata e adeguata agli standard di sicurezza di Rfi con l'aggiunta di un nuovo pilastro in corrispondenza dell'area dello scalo ferroviario, lato via Caluso, e dotata di moderni impianti di illuminazione Led", spiega una nota di Rfi.

"Inoltre, per garantire l'accessibilità a tutti, nei prossimi mesi" Rfi "provvederà a installare due ascensori in corrispondenza delle scale".



