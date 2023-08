Unc, nel 'caro-estate' in Piemonte +17% tariffe alberghi

In Piemonte un pranzo o una cena al ristorante quest'estate è costata in media il 5,5% in più rispetto all'anno scorso, un soggiorno in albergo è stato più caro del 17%. Sono alcuni dei dati che risultano dallo studio condotto dall'avvocato Patrizia Polliotto, presidente del comitato regionale del Piemonte dell'Unione Nazionale Consumatori.

"Consumazioni al bar, in particolar modo aperitivi, bevande fresche e gelati, ma anche articoli per garden e fai-da-te (+3,8%), stabilimenti balneari, ristorazione e hotellerie: sono queste le voci protagoniste di aumenti importanti che gravano sul potere d'acquisto di consumatori e famiglie", spiega Polliotto.

"Per una birra i rincari ammontino in media a +13% rispetto allo stesso periodo del 2022, +14% per le acque minerali, + 17% per i succhi di frutta. Ma il caro-estate riguarda anche i pacchetti vacanza e servizi in spiaggia delle località lacustri più gettonate della regione, come laghi Maggiore, d'Orta e Viverone, ove i listini registrano complessivamente un +16%".

"Senza dimenticare - conclude il presidente del comitato regionale dell'Unc - i noleggi per i mezzi di trasporto come biciclette (+5%), camper e roulottes (+8,5%), imbarcazioni con o senza motore (+19,5%)".



