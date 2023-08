Stop euro 5 in Piemonte, domani la riunione fra i ministeri

Si terrà domani, e non oggi come era emerso in un primo momento, la riunione tecnica voluta dal Consiglio dei ministri di ieri per scongiurare lo stop ai veicoli diesel euro 5 in Piemonte dal prossimo 15 settembre.

Saranno coinvolti gli esperti dei dicasteri dei ministri Matteo Salvini (Infrastrutture), Gilberto Pichetto (Ambiente) e Raffaele Fitto (Affari europei). "Il Consiglio dei ministri - è stato spiegato nel comunicato di Palazzo Chigi al termine della riunione di ieri - valuterà gli approfondimenti che sono stati demandati alla sede tecnica, tra i Ministeri competenti".

"Come ha dichiarato il nostro vicepremier Matteo Salvini, e come stabilito nella seduta del Consiglio dei ministri, ci saranno urgenti approfondimenti tecnici per spostare la data dell'adempimento e per sospendere la misura. In questo modo eviteremo di danneggiare centinaia di migliaia di famiglie e lavoratori piemontesi". Lo dichiara Alberto Preioni, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale del Piemonte.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA