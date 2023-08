Sparano in strada con una scacciacani, due denunciati

Con l'accusa di avere sparato con una scacciacani in quartiere di Torino due uomini sono stati denunciati a piede libero dalla polizia. L'episodio è avvenuto ieri sera, intorno alle 22:30, in zona Falchera, alla periferia della città. I due hanno fatto fuoco da un'automobile tra via degli Aberti e via degli Ulivi, e i residenti hanno chiamato le forze dell'ordine, che hanno attivato le indagini.

A bordo della vettura è stato trovato un uomo in evidente stato di ebbrezza poi confermato dall'alcool test. La scacciacani è stata ritrovata a casa dell'amico.



