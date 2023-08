Nascondeva droga di vario tipo in casa, arrestato 21enne

Un giovane di 21 anni è stato arrestato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio dopo un controllo di polizia nel quartiere Madonna di Campagna a Torino. Il pusher è stato fermato mentre si trovava su un monopattino in via Fossata. Durante la perquisizione sono stati rinvenuti involucri contenenti hashish e marijuana nel borsello che aveva al polso e negli slip indossati.

Nella successiva perquisizione domiciliare sono stati scoperti 34 ovuli di Mdma, dieci grammi di hashish e infiorescenze di marijuana, e anche ricariche svapo per sigarette elettroniche contenenti principio attivo Thc nella misura superiore all'85, illegale in Italia. Altra droga, oltre mezzo chilo di hashish, era nascosta nella scatola di un trapano riposta nella scarpiera all'ingresso. In casa era presente anche materiale per il confezionamento delle dosi.



