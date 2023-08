Generale Di Stasio incontra carabinieri che hanno trovato Sacha

Il comandante della Legione Carabinieri Piemonte e Valle d'Aosta, generale di brigata Antonio Di Stasio, oggi ha incontrato, al comando provinciale di Cuneo dell'Arma, una rappresentanza dei carabinieri che lo scorso 18 agosto, dopo 48 ore di ricerche ininterrotte tra i boschi del monregalese, hanno localizzato è tratto in arresto Sacha Chang, il giovane olandese che due giorni prima aveva ucciso il padre e un connazionale che li ospitava a Montaldo Mondovì (Cuneo).

Il generale Di Stasio ha voluto esprimere personalmente il suo apprezzamento al comandante provinciale, colonnello Giuseppe Carubia, e a tutti i militari che hanno operato, sottolineandone oltre alla "prontezza operativa" anche il "grande senso di umanità dimostrato, umanità che è nello spirito dell'Arma".

Nel momento in cui hanno trovato il ragazzo, vicino a una chiesetta nel bosco di Torre Mondovì, i carabinieri hanno avuto prima di tutto la responsabilità di assicurargli le cure, l'assistenza e il cibo di cui aveva bisogno. Il generale Di Stasio ha fatto notare come questo sia "l'elemento più importante che caratterizza l'Arma: andare oltre il risultato investigativo, guardare prima alla donna e all'uomo che purtroppo, per cause varie, commette un reato. Il frutto di una cultura istituzionale che l'Arma ha da più di 200 anni".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA