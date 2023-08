Bloccato con i suoi cani nel fango, salvato dai vigili del fuoco

Voleva salvare i suoi due cani rimasti intrappolati nel fango, ma anche lui è rimasto bloccato in una sorta di sabbie mobili, trovandosi subito in grosse difficoltà. È accaduto nella tarda mattinata di oggi a Torino, lungo l'argine del Po, nella zona del Parco Colletta, in corso Guerrazzi.

Shakti e Oliver - questi i nomi dei due cani - e il loro padrone sono stati soccorsi dai vigili del fuoco del distaccamento 'Susa', insieme al nucleo Speleo alpino fluviale.

Grazie a tute stagne, scale e funi è stato possibile mettere in salvo i protagonisti di questa disavventura, riportandoli a riva.



