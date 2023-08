Bimba caduta dal balcone,la procura dei minori apre indagine

La Procura dei Minori di Torino ha aperto una pre-indagine sui genitori della bimba di 4 anni precipita sabato mattina dal quinto piano di un edificio di Torino e salvata da un passante. A quanto si apprende da fonti informate, la procuratrice dei minori, Emma Avezzù, che ha acquisito le relazioni dei carabinieri, dei medici e dei servizi sociali - a cui il nucleo familiare era già stato segnalato - valuterà di richiedere l'intervento del Tribunale per giudicare le capacità genitoriali dopo questo episodio, considerato 'indice di trascuratezza', e nel caso richiedere una limitazione delle responsabilità.

Come anticipato anche da alcuni quotidiani, la procura dei minori sta dunque valutando eventuali conseguenze della vicenda in sede civile. I genitori della piccola, che quando è avvenuto l'incidente si trovavano in casa, avevano raccontato ai carabinieri che fino a un attimo prima la piccina stava giocando, mentre loro stavano riordinando l'appartamento.





