Torrente si ingrossa, capre e pecore imbracate e salvate

L'improvviso innalzamento dell'acqua dovuto alle abbondanti piogge di queste ore ha sorpreso un gregge di pecore e capre, bloccate nel torrente Strona, nel Verbano-Cusio-Ossola. Gli animali, 13 caprini e due ovini, sono stati soccorsi e salvati dai vigili del fuoco.

Due operatori si sono calati dal ponte lungo la strada provinciale 29, tra Gravellona-Toce e Casale Corte Cerro, riuscendo a raggiungere gli animali alla base di un pilone e a imbracarle. Uno per volta, grazie all'autogru, sono poi stati riportati al piano strada. In buone condizioni, capre e pecore sono state riconsegnate ai proprietari. Un altro piccolo gruppo di animali ha invece guadagnato la riva autonomamente.

Tre le squadre intervenute, di cui una con personale del nucleo speleo alpino fluviale. Sul posto anche i carabinieri, i forestali, la polizia locale e tecnici Anas per gestire la viabilità.



